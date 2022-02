Concessioni balneari, fonti del governo: domani in Consiglio dei ministri le misure ad hoc. Non si parlerà di rincari delle bollette (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ci saranno le misure sulle Concessioni balneari, non gli interventi contro il rincaro delle bollette. È quanto trapelare da fonti di Palazzo Chigi in merito al Consiglio dei ministri che si dovrebbe tenersi domani. La convocazione ancora non c’è, quindi non è dato sapere l’eventuale orario inizio della riunione di governo. Il tema, invece, è noto ed arriva dopo che in giornata la maggioranza ha cercato il dialogo alla Camera per definire una possibile mozione unitaria sulla direttiva Bolkestein, in concomitanza con la discussione in Aula della mozione presentata da FdI proprio su questo tema, da sempre molto caro al centrodestra. Di mozione unitaria ha parlato Sergio Battelli, del M5s, invocando lo stop a eventuali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ci saranno lesulle, non gli interventi contro il rincaro. È quanto trapelare dadi Palazzo Chigi in merito aldeiche si dovrebbe tenersi. La convocazione ancora non c’è, quindi non è dato sapere l’eventuale orario inizio della riunione di. Il tema, invece, è noto ed arriva dopo che in giornata la maggioranza ha cercato il dialogo alla Camera per definire una possibile mozione unitaria sulla direttiva Bolkestein, in concomitanza con la discussione in Aula della mozione presentata da FdI proprio su questo tema, da sempre molto caro al centrodestra. Di mozione unitaria ha parlato Sergio Battelli, del M5s, invocando lo stop a eventuali ...

Advertising

bendellavedova : Sulle concessioni balneari è aperto il festival della propaganda. Non c’è nulla di patriottico nella proposta di F… - matteosalvinimi : Indegna invasione di campo anti-italiana da parte di un commissario europeo nominato dall’Italia. Letta che dice? I… - fattoquotidiano : Balneari, riunione sulle concessioni a Chigi. E Draghi non fa partecipare le associazioni di categoria (convocate d… - Veleno_Q_B : RT @dottorbarbieri: ?????? FONTI DI PALAZZO CHIGI: IL #CDM DI DOMANI RIGUARDERÀ LE CONCESSIONI BALNEARI E NON IL #CAROBOLLETTE. che in effet… - Ernesto29296958 : RT @petunianelsole: Il governo è al lavoro per tenere domani un Consiglio dei Ministri per discutere delle misure in materia di concessioni… -