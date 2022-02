“Comunità Energetica” di Vitulano, al via manifestazioni d’interesse (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVitulano (Bn) – E’ di oggi l’avviso pubblico per la partecipazione ad una delle prime Comunità energetiche attive in Italia per l’autoconsumo collettivo. “E’ una risposta possibile all’impennata del conto energetico per le famiglie ed è un atto di responsabilità verso l’ambiente”, commenta il sindaco di Vitulano Raffaele Scarinzi. “Con l’adesione alla Comunità Energetica, tutti i cittadini potranno esercitare – collettivamente – il diritto di produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e vendere l’energia auto prodotta contribuendo a mitigare la povertà Energetica e tutelando così anche i consumatori più vulnerabili”, aggiunge Scarinzi. “La partecipazione avviene dando la disponibilità di superfici per l’installazione di impianti fotovoltaici. Le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – E’ di oggi l’avviso pubblico per la partecipazione ad una delle primeenergetiche attive in Italia per l’autoconsumo collettivo. “E’ una risposta possibile all’impennata del conto energetico per le famiglie ed è un atto di responsabilità verso l’ambiente”, commenta il sindaco diRaffaele Scarinzi. “Con l’adesione alla, tutti i cittadini potranno esercitare – collettivamente – il diritto di produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e vendere l’energia auto prodotta contribuendo a mitigare la povertàe tutelando così anche i consumatori più vulnerabili”, aggiunge Scarinzi. “La partecipazione avviene dando la disponibilità di superfici per l’installazione di impianti fotovoltaici. Le ...

