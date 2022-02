Come un Qr Code è diventato lo spot più chiacchierato del Super Bowl (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una trovata pubblicitaria talmente geniale e al passo con i tempi che stiamo vivendo da portare ad alcune problematiche sull’app di riferimento. Durante il Super Bowl, l’azienda Coinbase – il cui core business è comprensibile già dal nome – ha acquistato uno spazio per reclamizzare una delle sue offerte. Ovviamente quei 60 secondi di spot hanno richiesto una cifra enorme, visto l’evento e la portata mediatica delle finali di football americano. Ma il resto è stato, di fatto, a costo zero. Brilliant or wasteful? Coinbase spent somewhere around $7M for a #SuperBowl ad with just a QR Code. pic.twitter.com/eAb9TViGVu — The Recount (@therecount) February 14, 2022 LEGGI ANCHE > Dopo il phishing, la nuova generazione di truffe è quella con il QR Code Sullo schermo dei ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una trovata pubblicitaria talmente geniale e al passo con i tempi che stiamo vivendo da portare ad alcune problematiche sull’app di riferimento. Durante il, l’azienda Coinbase – il cui core business è comprensibile già dal nome – ha acquistato uno spazio per reclamizzare una delle sue offerte. Ovviamente quei 60 secondi dihanno richiesto una cifra enorme, visto l’evento e la portata mediatica delle finali di football americano. Ma il resto è stato, di fatto, a costo zero. Brilliant or wasteful? Coinbase spent somewhere around $7M for a #ad with just a QR. pic.twitter.com/eAb9TViGVu — The Recount (@therecount) February 14, 2022 LEGGI ANCHE > Dopo il phishing, la nuova generazione di truffe è quella con il QRSullo schermo dei ...

