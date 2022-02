Come sta Lacey Buckingham di Vite al Limite? Quanto pesava e quanto pesa oggi (Di lunedì 14 febbraio 2022) I fan di Vite al Limite sperano sempre di avere buone notizie in merito alla salute dei protagonisti dello show. Come noto, il programma affronta le storie di persone patologicamente obese che decidono di affidarsi alle cure del dottor Younan Nowzaradan, meglio noto Come Dr. Now, pronto a sostenerli e a creare piani personalizzati per perdere peso e sottoporsi ad un intervento chirurgico. Un percorso lungo e difficile, che non tutti riescono a portare a termine. Ecco perché in molti chiedono notizie su Lacey Buckingham, protagonista dell’episodio 5 della stagione 10 di Vite al Limite. Come sta Lacey? La paziente ha avuto un’infanzia estremamente difficile ed è stata persino violentata quando era in terza elementare. ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 14 febbraio 2022) I fan dialsperano sempre di avere buone notizie in merito alla salute dei protagonisti dello show.noto, il programma affronta le storie di persone patologicamente obese che decidono di affidarsi alle cure del dottor Younan Nowzaradan, meglio notoDr. Now, pronto a sostenerli e a creare piani personalizzati per perdere peso e sottoporsi ad un intervento chirurgico. Un percorso lungo e difficile, che non tutti riescono a portare a termine. Ecco perché in molti chiedono notizie su, protagonista dell’episodio 5 della stagione 10 dialsta? La paziente ha avuto un’infanzia estremamente difficile ed è stata persino violentata quando era in terza elementare. ...

