Come sarà il girone di ritorno del campionato di serie A (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo aver superato con autorevolezza la Roma di Mourinho in Coppa Italia, l’Inter affronta uno dei momenti più impegnativi della stagione in corso. Dopo una lunga sosta tornano infatti in scena le competizioni internazionali di Champions ed Europa League. L’Inter di Inzaghi chiamata a un tour de force tra campionato e Champions Tra tutte la squadra guidata da Simone Inzaghi deve vedersela con l’avversario più ostico, almeno sulla carta. Si tratta dei campioni inglesi del Liverpool di Jurgen Klopp, formazione che ha contribuito all’eliminazione proprio del Milan di Stefano Pioli, durante la fase a gironi del torneo. Liverpool che in generale durante le ultime edizioni di Champions ha sempre affrontato squadre italiane, in particolare il Napoli, incontrato per due stagioni consecutive e con risultati alterni. L’Inter di Inzaghi deve quindi confermare il proprio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo aver superato con autorevolezza la Roma di Mourinho in Coppa Italia, l’Inter affronta uno dei momenti più impegnativi della stagione in corso. Dopo una lunga sosta tornano infatti in scena le competizioni internazionali di Champions ed Europa League. L’Inter di Inzaghi chiamata a un tour de force trae Champions Tra tutte la squadra guidata da Simone Inzaghi deve vedersela con l’avversario più ostico, almeno sulla carta. Si tratta dei campioni inglesi del Liverpool di Jurgen Klopp, formazione che ha contribuito all’eliminazione proprio del Milan di Stefano Pioli, durante la fase a gironi del torneo. Liverpool che in generale durante le ultime edizioni di Champions ha sempre affrontato squadre italiane, in particolare il Napoli, incontrato per due stagioni consecutive e con risultati alterni. L’Inter di Inzaghi deve quindi confermare il proprio ...

Advertising

chetempochefa : 'Non voglio pensare alla tovaglia...sarà grande come la Moldavia' @lucianinalitti a #CTCF - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #14febbraio 1876 Bell brevetta il telefono. Meucci sarà riconosciuto come il vero inventore nel… - AlbertoBagnai : Locatelli sta lavorando per loro, che lo sappia (a vederlo non direi) o meno: - IlVal_79 : @CalcioFinanza S usate, come fa Udi-Sal a essere 'ancora subjudice' se il giudice sportivo 'ha comminato 3a0 e punt… - Karencorallo : RT @key__hey: Come lui si tutela nel prepuntata mi piace lo faccia pure lei in modo altrettanto egoista, se ci sarà uno dei due che oggi so… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sarà Slam by Mini, che crescita! Sempre più ricco ed equo Il totale delle tappe rimarrà dei sei, come in precedenza, seguite dal Master finale per le coppie ... oggi sarà quella scritta sull'assegno destinato alle coppie vincitrici , con i quattro campioni ...

Speranza: stiamo piegando curva, ma ancora cautela ...ne sarà del Comitato tecnico scientifico, il gruppo di esperti che dall'inizio da pandemia ha svolto funzioni di consulenza Speranza ha invece anticipato che si tornerà a discutere di interventi come ...

Crisi Ucraina-Russia, 'ecco come sarà attacco': lo scenario Usa Adnkronos Il totale delle tappe rimarrà dei sei,in precedenza, seguite dal Master finale per le coppie ... oggiquella scritta sull'assegno destinato alle coppie vincitrici , con i quattro campioni ......nedel Comitato tecnico scientifico, il gruppo di esperti che dall'inizio da pandemia ha svolto funzioni di consulenza Speranza ha invece anticipato che si tornerà a discutere di interventi...