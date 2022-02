Come la videosorveglianza può facilitare le indagini (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’analisi forense è oggi molto legata a temi quali intelligenza artificiale e cybersecurity. Ma quando vengono esaminati crimini o episodi di violenza che mettono a rischio la sicurezza delle persone – Come l’aggressione a una decina di ragazze a Milano lo scorso 31 dicembre – bisogna tenere conto di aspetti che stanno a monte delle investigazioni. Ne parliamo con Martino Jerian, amministratore delegato di Amped Software, software house italiana con sede a Trieste, presso Area Science Park, che lavora con 800 organizzazioni pubbliche dedicate alla sicurezza nazionale, in 100 Paesi nel mondo e conta su 30 dipendenti con dieci nazionalità diverse ed expertise estremamente specializzata: matematici, ex personale militare, ex funzionari delle forze dell’ordine, analisti esperti in analisi di immagini e video. Che ruolo ha avuto la videosorveglianza e che ... Leggi su formiche (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’analisi forense è oggi molto legata a temi quali intelligenza artificiale e cybersecurity. Ma quando vengono esaminati crimini o episodi di violenza che mettono a rischio la sicurezza delle persone –l’aggressione a una decina di ragazze a Milano lo scorso 31 dicembre – bisogna tenere conto di aspetti che stanno a monte delle investigazioni. Ne parliamo con Martino Jerian, amministratore delegato di Amped Software, software house italiana con sede a Trieste, presso Area Science Park, che lavora con 800 organizzazioni pubbliche dedicate alla sicurezza nazionale, in 100 Paesi nel mondo e conta su 30 dipendenti con dieci nazionalità diverse ed expertise estremamente specializzata: matematici, ex personale militare, ex funzionari delle forze dell’ordine, analisti esperti in analisi di immagini e video. Che ruolo ha avuto lae che ...

