Come festeggiano San Valentino i protagonisti di E’ sempre mezzogiorno (Di lunedì 14 febbraio 2022) Quasi tutti festeggiano San Valentino e mentre dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno arrivano i consigli sui piatti da preparare per la cena più romantica dell’anno, i protagonisti raccontano i programmi che hanno per la serata. Siamo ormai affezionati al cast di E’ sempre mezzogiorno, li seguiamo in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, spesso raccontano della loro vita privata, magari pochi indizi ma si lasciano scoprire. Antonella Clerici è stata la prima a fare gli auguri agli innamorati, lei non ama festeggiare San Valentino e anche se sui social sono arrivate la sua dedica e quella di Vittorio Garrone stasera sarà una serata Come le altre, sempre piena d’amore senza mai annoiarsi. La conduttrice ha chiesto a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 febbraio 2022) Quasi tuttiSane mentre dalla cucina di E’arrivano i consigli sui piatti da preparare per la cena più romantica dell’anno, iraccontano i programmi che hanno per la serata. Siamo ormai affezionati al cast di E’, li seguiamo in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, spesso raccontano della loro vita privata, magari pochi indizi ma si lasciano scoprire. Antonella Clerici è stata la prima a fare gli auguri agli innamorati, lei non ama festeggiare Sane anche se sui social sono arrivate la sua dedica e quella di Vittorio Garrone stasera sarà una seratale altre,piena d’amore senza mai annoiarsi. La conduttrice ha chiesto a ...

