Colantuono esonerato | volata Nicola-Pirlo | sullo sfondo Liverani

(Di martedì 15 febbraio 2022) di Marco De Martino SALERNO – E’ arrivato l’ultimo taglio netto con il passato. Stefanonon è più l’allenatore della Salernitana.?A volerlo, fortemente, è stato proprio il presidente Danilo iervolino che ha espresso, nel summit di ieri sera con il direttore sportivo Walter Sabatini, la propria ferma volontà di cambiare. Non c’entrano i risultati, comunque interlocutori, ottenuti dacontro Spezia e Genoa. Iervolino vuole fortissimamente spezzare ogni residuo legame con il recente passato e dare definitivamente il via al suo progetto futuro che ha in mente per la Salernitana. Da questo progetto è nata l’idea di mettere le mani su?Andreao, in alternativa, su DavidePER IL FUTURO,PER IL PRESENTE L’ex allenatore della Juventus è la prima ...

AlfredoPedulla : #Colantuono esonerato, #Pirlo prima scelta della #Salernitana come anticipato da @MCriscitiello @tvdellosport subit… - DiMarzio : La #Salernitana ha comunicato l'esonero a #Colantuono. Ora contatti avviati con #Pirlo - MCriscitiello : Colantuono esonerato a Salerno @tvdellosport #sportitaliamercato - infoitsport : Salernitana, esonerato Colantuono: per sostituirlo ci sono Pirlo e Nicola - salernonotizie : Indiscrezione Gianluca Di Marzio: Colantuono esonerato dalla Salernitana -

Il direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini ha confermato i contatti con Andrea Pirlo, tra i candidati alla successione dell'Stefano. 'Riflettiamo su, nelle prossime ore decideremo: per me è frustrante rinunciare a un allenatore, è un fallimento di tutti. Pirlo candidato di altissimo livello, ...Svolta sulla panchina dei campani, ultimi in classifica. Salta anche il secondo tecnico stagionale, arrivato ad ottobre al posto di Castori. Il favorito adesso è Davide Nicola, in vantaggio su ...Stefano Colantuono ha le ore contata sulla panchina della Salernitana. Il club ha deciso di esonerare il tecnico arrivato per sostituire Fabrizio Castori alla nona giornata di campionato. I Granata ..."Milan, primato e soldi arabi", titola l'edizione odierna di TuttoSport. "Svolta Salernitana, è pronto Nicola", in merito alla decisione del club campano di esonerare Colantuono.