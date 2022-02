Clima | ambientalisti denunciano il piano industriale di Eni all’Ocse | “Il greenwashing è diventato il suo marchio di fabbrica”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Un gruppo di organizzazioni e movimentiha presentato oggi al Punto di Contatto Nazionale dell’Ocse – Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – un’istanza di denuncia contro ildi Eni, inadeguato, secondo quanto riferiscono le organizzazioni promotrici dell’iniziativa, rispetto agli impegni internazionali sottoscritti per contrastare l’emergenzatica. Tra le criticità rilevate dalle ong neldi Eni c’è il fatto che ilnon prevederebbe un taglio sufficiente delle emissioni previste per i prossimi anni e che mancherebbe una valutazione complessiva dell’impattotico delle attività d’impresa. Oltre a queste due criticità, le organizzazioni ambientaliste sottolineano ...

Un gruppo di organizzazioni ecologiste, movimenti e gruppi ambientalisti, supportati dai Verdi/ALE e da Europa Verde, ha presentato oggi (lunedì 14 febbraio, ndr) al Punto di Contatto Nazionale ...Le organizzazioni promotrici sono: Rete Legalità per il clima, A Sud, Forum Ambientalista, Generazioni Future – Cooperativa di mutuo soccorso, Fridays for Future, Extinction Rebellion Milano, Per il ...