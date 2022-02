Claudio Baglioni positivo al Covid | saltano i concerti

(Di lunedì 14 febbraio 2022)ha contratto il. Il cantautore, dopo un'iniziale diagnosi di laringite, si è sottoposto al tampone ed è risultato. Non si hanno ulteriori informazioni sul suo stato di salute, ma lo staff dell'...

Posticipati i concerti diprevisti a Torino, Saint Vincent (Ao) e Asti, a causa di una laringite. A seguito dell'iniziale diagnosi, l'artista si è sottoposto al test COVID - 19 risultando positivo e verranno ...Leggi Ancherivela: 'Rifare Sanremo? No, il Festival è un lusso che ci si può permettere una o due volte al massimo' I concerti che verranno riprogrammati al più presto avrebbero dovuto tenersi ...Concerti rinviati per Claudio Baglioni. Il cantante è risultato positivo al coronavirus. Dopo un’iniziale diagnosi di laringite, conseguente al recente spettacolo a Brindisi, Baglioni si è sottoposto ...Brutte notizie per Claudio Baglioni e i suoi fan. Il cantante è infatti risultato positivo al Covid-19. Sulla sua pagina Facebook, l’ex conduttore del Festival di Sanremo ha annunciato il rinvio di ...