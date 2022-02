Ciro Maschio | il deputato di Fratelli d’Italia che posta una foto machista nudo nella neve

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 14 febbraio 2022)in terrazza, con i piedi, le braccia larghe e sullo sfondo le montagne:di, vicepresidente della Giunta delle elezioni della Camera e componente della commissione Giustizia – nonché ex coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni – ha pubblicato sul suo profilo Instagram unache sta facendo discutere. “Non fa freddo, non fa freddo!”, ha scritto mostrando la sua capacità di sopportazione delle basse temperature. Da giovane,frequentava il Movimento Sociale Italiano, per poi diventare segretario provinciale del Fronte della Gioventù. Dal 1998 al 2002 è stato consigliere comunale a Verona con Alleanza Nazionale. Fu rieletto nel 2007 a sostegno ...