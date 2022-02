Circolo Posillipo, bene Gambardella e Rosiello al Circuito Europeo Under17 di spada (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPosillipo (Na) – Arrivano ancora conferme dai giovani spadisti del Circolo Posillipo alla gara di Circuito Europeo di Cracovia, che si è svolta nel corso del fine settimana. Giulia Rosiello e Simone Gambardella sono riusciti ad entrare tra le prime quaranta posizioni confermando il buon momento di crescita della spada giovanile rossoverde. Buona esperienza anche per Adriana Manna, esordiente in gare di questo tipo, che però si è fermata dopo aver superato le qualificazioni del primo turno. Risultati comunque di tutto rispetto anche in considerazione dell’alto numero di partecipanti provenienti da tutto il mondo, con oltre cinquecento atleti presenti nelle due gare. Soddisfazione anche del tecnico rossoverde Lorenzo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Arrivano ancora conferme dai giovani spadisti delalla gara didi Cracovia, che si è svolta nel corso del fine settimana. Giuliae Simonesono riusciti ad entrare tra le prime quaranta posizioni confermando il buon momento di crescita dellagiovanile rossoverde. Buona esperienza anche per Adriana Manna, esordiente in gare di questo tipo, che però si è fermata dopo aver superato le qualificazioni del primo turno. Risultati comunque di tutto rispetto anche in considerazione dell’alto numero di partecipanti provenienti da tutto il mondo, con oltre cinquecento atleti presenti nelle due gare. Soddisfazione anche del tecnico rossoverde Lorenzo ...

Advertising

anteprima24 : ** Circolo #Posillipo, bene #Gambardella e #Rosiello al Circuito Europeo Under17 di #Spada **… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Scherma: Circolo Posillipo, buone prestazioni di Gambardella e Rosiello al Circuito Europeo Under 17 di spada https://t… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Scherma: Circolo Posillipo, buone prestazioni di Gambardella e Rosiello al Circuito Europeo Under 17 di spada https://t… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Scherma: Circolo Posillipo, buone prestazioni di Gambardella e Rosiello al Circuito Europeo Under 17 di spada https://t… - napolimagazine : Scherma: Circolo Posillipo, buone prestazioni di Gambardella e Rosiello al Circuito Europeo Under 17 di spada -

Ultime Notizie dalla rete : Circolo Posillipo Invernali: Napoli, bella regata a Torre del Greco Napoli - (Antonella Panella) Organizzata dal Circolo Nautico Torre del Greco, si è svolta domenica 6 febbraio la sesta tappa della cinquantesima ... che si è svolta tutta al largo tra Posillipo e Castel ...

Circolo Posillipo, il consigliere Cucciniello presenta le dimissioni Mino Cucciniello , uno dei più noti personaggi della vita mondana napoletana, ha rassegnato le dimissioni da consigliere al decoro del Circolo Nautico Posillipo . Era stato eletto nello scorso settembre, quando alla presidenza salì Filippo Parisio . Una lettera scritta a mano ed esposta nella bacheca del club rossoverde per ...

Circolo Posillipo, bene Gambardella e Rosiello al Circuito Europeo Under17 di spada anteprima24.it Scherma, circolo Posillipo, buone prestazioni di Gambardella e Rosiello al circuito europeo under 17 di spada NAPOLI – Arrivano ancora conferme dai giovani spadisti del Circolo Posillipo alla gara di circuito europeo di Cracovia, che si è svolta nel corso del fine settimana. Giulia Rosiello e Simone ...

Invernale Napoli: Gaba vince il Trofeo Città Torre del Greco 2022 CAMPIONATI INVERNALI Invernale Napoli: Gaba vince il Trofeo Città Torre del Greco 2022 redazione. Organizzata dal Circolo Nautico Torre del Greco, si è svolta domenica 6 febbrai ...

Napoli - (Antonella Panella) Organizzata dalNautico Torre del Greco, si è svolta domenica 6 febbraio la sesta tappa della cinquantesima ... che si è svolta tutta al largo trae Castel ...Mino Cucciniello , uno dei più noti personaggi della vita mondana napoletana, ha rassegnato le dimissioni da consigliere al decoro delNautico. Era stato eletto nello scorso settembre, quando alla presidenza salì Filippo Parisio . Una lettera scritta a mano ed esposta nella bacheca del club rossoverde per ...NAPOLI – Arrivano ancora conferme dai giovani spadisti del Circolo Posillipo alla gara di circuito europeo di Cracovia, che si è svolta nel corso del fine settimana. Giulia Rosiello e Simone ...CAMPIONATI INVERNALI Invernale Napoli: Gaba vince il Trofeo Città Torre del Greco 2022 redazione. Organizzata dal Circolo Nautico Torre del Greco, si è svolta domenica 6 febbrai ...