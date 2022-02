Ciclismo | segnali interessanti da Filippo Ganna Anche in salita e nelle volate…

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Nonostante sia finito con una squalifica, il Tour de la Provence diè stato un trionfo, non solo per i risultati, ma soprattutto per il come questi risultati sono arrivati. Il verbanese ha tenuto la maglia da leader fino all’ultimo giorno, fino all’ultima ascesa, contro una schiera di scalatori di buon livello. La vittoria nel prologo è stata l’ennesima prova di forza del due volte campione del mondo a cronometro che, quando si tratta di gareggiare contro il tempo su percorsi completamente pianeggianti, semplicemente non ha rivali su questo pianeta. Ma è quello che è arrivato dopo a lanciareper lo sviluppo dicome corridore. Il tentativo di difendere la maglia ha messo l’azzurro di fronte a situazioni forse inesplorate in passato, a partire dall’arrivo della ...