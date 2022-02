Ciclismo, Mark Cavendish: “Mi sono toccato e purtroppo sono caduto. Ho solo delle leggere abrasioni” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Mark Cavendish esprime la propria opinione al termine della tappa odierna del Tour of Oman, competizione che è stata vinta dal ceco Jan Hirtm (Intermarché – Wanty – Gobert), nuovo leader della classifica generale con un minuto di scarto sul nostro Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl). Il teammate del nostro connazionale ha rilasciato alla stampa attraverso la propria squadra: “Mi sono toccato e purtroppo sono caduto abbastanza pesantemente. sono fortunato che i miei lividi sembrano non essere troppo gravi. Fortunatamente sono riuscito a concludere la prova”. Il nativo dell’isola di Man ha continuato dicendo: “Ho solo delle ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022)esprime la propria opinione al termine della tappa odierna del Tour of Oman, competizione che è stata vinta dal ceco Jan Hirtm (Intermarché – Wanty – Gobert), nuovo leader della classifica generale con un minuto di scarto sul nostro Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl). Il teammate del nostro connazionale ha rilasciato alla stampa attraverso la propria squadra: “Miabbastanza pesantemente.fortunato che i miei lividi sembrano non essere troppo gravi. Fortunatamenteriuscito a concludere la prova”. Il nativo dell’isola di Man ha continuato dicendo: “Ho...

