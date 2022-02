Ciclismo | Kevin Vauquelin | “Non pensavo di poter fare cose del genere tra i professionisti”

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Secondo posto quest’oggi nel Tour of Oman per. Il francese ha provato ad imporsi nella frazione odierna, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca contro il ceco Jan Hirt (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux). L’atleta dell’Arkéa–Samsic ha rilasciato alla stampa attraverso la propria formazione: “Negli ultimi anni ho fatto pochissime gare in montagna come amatoriali e nondideltra i. Non è semplice, devi mantenere watts per un tempo preciso”. Il 20enne di Bayeux ha continuato dicendo: “Questo secondo posto è ottimo, è un traguardo in montagna e mi sono stupito del mio risultato. Ringrazio ancora una volta tutto il team per il lavoro e il supporto per tutta la tappa”. Terzo posto ...