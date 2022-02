Ciclismo, 18 anni dalla morte di Marco Pantani: il ricordo del Pirata (Di lunedì 14 febbraio 2022) Eccoci qui una volta ancora. Nel giorno degli innamorati non si può far altro che ricordare chi tanto si è amato in sella a una bicicletta da corsa. Lui era diverso dagli altri: niente cardiofrequenzimetro, niente radioline e niente calcoli. Se le gambe girano, si parte anche su un cavalcavia. Marco Pantani ci ha lasciato 18 anni fa, in quel 14 febbraio 2004 a Rimini. Nel residence Le Rose si è consumata la fine dell’eroe del pedale romagnolo, che più di ogni altro aveva conferito quel senso di epicità in tempi moderni al Ciclismo. A Cesenatico è prevista una commemorazione voluta dalla famiglia (alle ore 20 presso la chiesa di San Giacomo sul porto canale della cittadina romagnola) e tanti appassionati, come da tradizione, ricorderanno in maniera diversa il campione, la cui tragica fine è al centro ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) Eccoci qui una volta ancora. Nel giorno degli innamorati non si può far altro che ricordare chi tanto si è amato in sella a una bicicletta da corsa. Lui era diverso dagli altri: niente cardiofrequenzimetro, niente radioline e niente calcoli. Se le gambe girano, si parte anche su un cavalcavia.ci ha lasciato 18fa, in quel 14 febbraio 2004 a Rimini. Nel residence Le Rose si è consumata la fine dell’eroe del pedale romagnolo, che più di ogni altro aveva conferito quel senso di epicità in tempi moderni al. A Cesenatico è prevista una commemorazione volutafamiglia (alle ore 20 presso la chiesa di San Giacomo sul porto canale della cittadina romagnola) e tanti appassionati, come da tradizione, ricorderanno in maniera diversa il campione, la cui tragica fine è al centro ...

Caso Pantani, sentito il tassista che accompagnò due escort nell'hotel in cui morì ... dove il 14 febbraio 2004 il campione di ciclismo fu trovato senza vita. Il tassista avrebbe ... Fabio Miradossa e Ciro Veneruso patteggiarono condanne rispettivamente a 4 anni e 10 mesi e 3 anni e 10 ...

Ciclismo, 18 anni dalla morte di Marco Pantani: il ricordo del Pirata Marco Pantani ci ha lasciato 18 anni fa, in quel 14 febbraio 2004 a Rimini. Nel residence Le Rose si è consumata la fine dell'eroe del pedale romagnolo, che più di ogni altro aveva conferito quel ...

