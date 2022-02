“Ci ha insegnato la magia nella vita” | muore il grandissimo regista della saga culto

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Si è spento all’età di 75 anni Ivan Reitman,e produttore di molte delle commedie più amate degli anni ’80 e ’90. Come riporta anche Apnews.com, Ivan Reitman è morto nel sonno sabato nottesua casa di Montecito, in California. La notizia del suo decesso è stata comunicata dalla famiglia delall’Associated Press. “La nostra famiglia è in lutto per la perdita inaspettata di un marito, padre e nonno che ci haa cercare sempre la”: sono davvero struggenti le parole di Jason Reitman, Catherine Reitman e Caroline Reitman, figli del. LEGGI ANCHE => Addio a Peter Aykroyd: chi era il fratello 65enne di Dan di Ghostbusters “Ci conforta il fatto che il suo lavoro di ...

A darne la notizia è «Variety». «La nostra famiglia è in lutto per la perdita inaspettata di un marito, padre e nonno che ci ha insegnato a cercare sempre la magia nella vita», hanno detto i suoi ...