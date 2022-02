Chiara Ferragni lancia #LoveFiercely | “Ho amato al di là dal genere | senza etichette”

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 14 febbraio 2022)Love Fiercely, un nuovo progetto in collaborazione con Arci Gay Milano. Niente alta moda, red carpet, o nuove capsule collection: questa volta l’imprenditrice si mette in gioco con la sua anima e i suoi sentimenti in una campagna in cui crede fortemente. Vi raccomandiamo... TikTok: in difesa della comunità LGBTQ+, vietati deadnaming e misgendering Il social cinese sta aggiornando le linee guida della community al fine di garantire un utilizzo della piattaforma più sicuro per tutte le persone... Ma cosa significa Love Fiercely (Amare Intensamente) per? Non solo una frase ma un vero e proprio stile di vita, che l’influencer spiega così: “Non è solo il motto ...