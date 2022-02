Chiara Ferragni e la campagna social per celebrare l' amore egualitario | Amate senza barriere

Advertising

_yelle_ : più leggo Levante e più ho voglia di Chiara Ferragni. - ParliamoDiNews : Love Fiercely, il progetto di Chiara Ferragni per celebrare l`amore egualitario e contrastare l`omotransfobia - VID… - NicolaSangiorgi : #ChiaraFerragni esagera in calze a rete senza mutandine: “Eccessiva” - MeglioNotizie : San Valentino: Chiara Ferragni celebra amore egualitario - AliceJRedaelli : RT @ArcigayMilano: .@ChiaraFerragni lancia oggi la campagna #LoveFiercely e sostiene con una donazione il nostro progetto Scuola che da tem… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Nel giorno di San Valentino,lancia un messaggio importante con una campagna social che si chiama #LoveFiercely. Un iniziativa a supporto del CIG Arcigay Milano per celebrare l'amore egualitario. Il progetto ...Si chiama #LoveFiercely la campagna social lanciata daa supporto del CIG Arcigay Milano per celebrare l'amore egualitario. L'iniziativa, che prevede anche delle affissioni in centro a Milano, ha come obiettivo quello di sensibilizzare ...Bellissima e una vera e propria icona di stile anche lei, Valentina Ferragni non è più solo la sorella della celebre Chiara. Ormai è una donna che si è fatta il suo stile, una protagonista che segue ...Al di là del messaggio, Chiara Ferragni spiega che la sua azienda ha sovvenzionato una cifra che andrà ad ampliare il progetto Scuola di Arcigay Milano che permetterà di sensibilizzare tante scuole di ...