Chi ha parlato di baci politici a Napoli oggi, giorno di San Valentino (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nel giorno di San Valentino, al direttore del Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli Paolo Giulierini, è venuta in mente di organizzare una presentazione dell’ultimo libro di Marino Niola e Elisabetta Moro: “baciarsi”. I due antropologi spiegano perchè ci baciamo, come, da quando. E che ci sono anche baci politici. “Come quello di Brezhnev e Honecker del 1979, un bacio socialista”. Quello, vale a dire, che ha immortalato l’allora leader dell’Unione Sovietica e il presidente della Germania dell’Est in uno degli scatti più famosi del Novecento di Règis Bossu e replicato in un arcinoto murales sul muro di Berlino poco dopo la sua caduta. “Ancora oggi – spiega la professoressa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Neldi San, al direttore del Mann, il Museo Archeologico Nazionale diPaolo Giulierini, è venuta in mente di organizzare una presentazione dell’ultimo libro di Marino Niola e Elisabetta Moro: “arsi”. I due antropologi spiegano perchè ciamo, come, da quando. E che ci sono anche. “Come quello di Brezhnev e Honecker del 1979, uno socialista”. Quello, vale a dire, che ha immortalato l’allora leader dell’Unione Sovietica e il presidente della Germania dell’Est in uno degli scatti più famosi del Novecento di Règis Bossu e replicato in un arcinoto murales sul muro di Berlino poco dopo la sua caduta. “Ancora– spiega la professoressa ...

