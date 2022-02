Chi è Zeudi Di Palma | la nuova Miss Italia arriva da Scampia

Advertising

VesuvioLive : Miss Italia 2022 è napoletana: chi è la più bella dello Stivale - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Zeudi di Palma, chi è la neo Miss Italia nata a Scampia: «Vittoria dedicata a mia madre» - ilmessaggeroit : Zeudi di Palma, chi è la neo Miss Italia nata a Scampia: «Vittoria dedicata a mia madre» - giuseppe_alto : Chi è Zeudi di Palma, la ventenne di Scampia è la quarta campana a vincere Miss Italia - FrancescoSamma2 : Come mai una studentessa di Sociologia partecipa a un concorso di bellezza? Questo è un tema che vorrei affrontare… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Zeudi

è la vincitrice Studentessa di sociologia all'Università Federico II,Di Palma è molto attiva nella sua Scampia nel sociale. E' anche una grande tifosa di calcio. Le altre napoletane che in ...Di Palma, 20 anni, è la nuova miss Italia e viene da Scampia. Una vita complicata, tanta ... "Ho tentato il concorso perchécome me è nato in territori complicati deve riuscire a trovare una ...Miss Italia 2022 è napoletana. Si chiama Zeudi di Palma, ha 20 anni, ed è stata eletta a Venezia nella finale trasmessa da Ca Vendramin Calergii n diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz. Miss ...Zeudi Di Palma vince il titolo di Miss Italia 2021 ... «Ho tentato il concorso perché chi come me è nato in territori complicati deve riuscire a trovare una via di uscita», ha raccontato la neo Miss ...