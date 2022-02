Chi è Miriana Trevisan? Età, vita privata e Instagram (Di lunedì 14 febbraio 2022) Cosa sappiamo di Miriana Trevisan, concorrente del Grande Fratello Vip 6? Età, altezza, Instagram, Facebook e vita privata. Chi è Miriana Trevisan Nome e Cognome: Miriana TrevisanData di nascita: 7 novembre 1972Luogo di Nascita: NapoliEtà: 49 anniAltezza: 1,70cmPeso: 60 kgSegno zodiacale: ScorpioneProfessione: Showgirl, conduttrice e attriceMoglie: Frequentazione in corsoFigli: ha un figlio, NicolaTatuaggi: Non ha tatuaggi visibiliProfilo Instagram: @MirianaTrevisan Miriana Trevisan età e biografia Chi è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Cosa sappiamo di, concorrente del Grande Fratello Vip 6? Età, altezza,, Facebook e. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 7 novembre 1972Luogo di Nascita: NapoliEtà: 49 anniAltezza: 1,70cmPeso: 60 kgSegno zodiacale: ScorpioneProfessione: Showgirl, conduttrice e attriceMoglie: Frequentazione in corsoFigli: ha un figlio, NicolaTatuaggi: Non ha tatuaggi visibiliProfilo: @età e biografia Chi è L'articolo proviene da Novella 2000.

