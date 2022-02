Chelsea-Palmeiras 2-1, gol e highlights del Mondiale per Club | VIDEO (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Chelsea di Thomas Tuchel ha vinto il Mondiale per Club battendo per 2-1 il Palmeiras nella finale di Abu Dhabi. Decisivo un calcio di rigore segnato dal tedesco Kai Havertz al 117'. Gol e highlights della partita dei 'Blues' in questo VIDEO Leggi su pianetamilan (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ildi Thomas Tuchel ha vinto ilperbattendo per 2-1 ilnella finale di Abu Dhabi. Decisivo un calcio di rigore segnato dal tedesco Kai Havertz al 117'. Gol edella partita dei 'Blues' in questo

Advertising

Agostino12 : il chelsea, grazie a un regalo dell'arbitro, batte 'fortunosamente' il palmeiras 2 a 1 ai tempi supplementari e cos… - sportli26181512 : Mondiale per Club, l'ex Milan Thiago Silva premiato come MVP del torneo: Traguardo importante per Thiago Silva al t… - infoitsport : Pronostico Chelsea - Palmeiras: Quote e consigli per le scommesse 12/02/2022 - Calcio d'Angolo - rusdaboss : Man shot dead in Sao Paulo riot after CWC final - ilbazardimari : Il Chesea sale sul tetto del Mondo avincendo la coppa del mondo di Club battendo nella finalissima i Brasiliani del… -