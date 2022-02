Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio punzecchia Vincenzo De Luca e lui replica: “Si era avviato verso la beatificazione, ora cerca la rissa” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa durante la puntata di ieri 13 febbraio anche il presidente delle Regione Campania Vincenzo De Luca. Dopo aver parlato di pandemia e di misure per il contenimento del Covid, sul finale ecco un siparietto con Fabio Fazio. “Lei ha detto che chi ha inventato l’acronimo Pnrr meriterebbe quasi 2 anni di carcere. Non ho capito il principio giuridico col quale aveva comminato la pena, quel ‘quasi'”, ha detto il conduttore. “Fazio, lei cerca la rissa e non va bene, perché si era appena avviato sul percorso di beatificazione”, ha replicato De Luca probabilmente in riferimento alla recente intervista di Fazio al Santo Padre. Allora il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tra gli ospiti di CheChe Fa durante la puntata di ieri 13 febbraio anche il presidente delle Regione CampaniaDe. Dopo aver parlato di pandemia e di misure per il contenimento del Covid, sul finale ecco un siparietto con. “Lei ha detto che chi ha inventato l’acronimo Pnrr meriterebbe quasi 2 anni di carcere. Non ho capito il principio giuridico col quale aveva comminato la pena, quel ‘quasi'”, ha detto il conduttore. “, leilae non va bene, perché si era appenasul percorso di”, hato Deprobabilmente in riferimento alla recente intervista dial Santo Padre. Allora il ...

