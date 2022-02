Che San Valentino per Michelle Hunziker, il primo con l’amore vero (Di lunedì 14 febbraio 2022) Michelle Hunziker festeggia San Valentino anche senza Tomaso Trussardi. Dopo dieci anni d’amore con il papà delle sue piccole Sole e Celeste questa mattina la Hunziker dopo la doccia e il trucco ha iniziato il suo 14 febbraio. Da oggi per Michelle inizia una storia d’amore lunga una vita intera, si riferisce a se stessa, perché non c’è una persona che dovremmo amare più di noi stessi, figli a parte. E’ finito il suo secondo matrimonio, ha confessato che è il secondo fallimento, un altro dolore così simile ad un lutto da dovere ancora una volta superare ma ce la farà e lo farà senza gettare su altri la sua sofferenza. Ne ha parlato in varie interviste e anche a Verissimo. Michelle Hunziker si regala la dedica più bella di San ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 febbraio 2022)festeggia Sananche senza Tomaso Trussardi. Dopo dieci anni d’amore con il papà delle sue piccole Sole e Celeste questa mattina ladopo la doccia e il trucco ha iniziato il suo 14 febbraio. Da oggi perinizia una storia d’amore lunga una vita intera, si riferisce a se stessa, perché non c’è una persona che dovremmo amare più di noi stessi, figli a parte. E’ finito il suo secondo matrimonio, ha confessato che è il secondo fallimento, un altro dolore così simile ad un lutto da dovere ancora una volta superare ma ce la farà e lo farà senza gettare su altri la sua sofferenza. Ne ha parlato in varie interviste e anche a Verissimo.si regala la dedica più bella di San ...

