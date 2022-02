Che fine hanno fatto gli afghani arrivati in Italia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo la caduta di Kabul, la maggior parte di loro vive ancora in centri di emergenza: ma le cose stanno andando lentamente a posto Leggi su ilpost (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo la caduta di Kabul, la maggior parte di loro vive ancora in centri di emergenza: ma le cose stanno andando lentamente a posto

Advertising

marcocappato : Dopo tre anni di attesa, la legge sul fine vita va in discussione in Parlamento proprio nel giorno in cui la Corte… - matteosalvinimi : #Salvini: Ormai i guariti sono più di 10mln, i numeri della pandemia stanno calando in tutto il mondo. Spero che il… - annatrieste : All'andata dicevano tutti che per il Napoli il pareggio alla fine sarebbe stato giusto, oggi che il Napoli ha pareg… - R1VERXR0AD : RT @gotaharrycrush: Per tutte le persone che non si sono mai soffermate su Louis alla fine di what makes you beautiful - Milly734134201 : RT @FrancescaLupo15: Chi pubblicizza i Bitcoin non mi convince. Mi sembra come chi ti chiede €100 per iniziare a investire in borsa... Te n… -