Che fine ha fatto l’arte religiosa?

"Lo spirito soffia dove vuole perché il vento viene di lontano"Gianni Vattimo E' sotto gli occhi di chi sa guardare ed è incontestabile la visione della crescente distanza che separa arte e religione. Scuro ed evidente il vuoto lasciato dalla scomparsa senza remissione di opere d'arte religiose moderne dai libri, dalle storie dell'arte, dai musei e dal mercato, quasi per non dover patire l'imbarazzo di una presenza ingiustificabile. Si affronta in silenzio una cupa, totale assenza avvolta d'indifferenza. Ci si può convincere che questa misteriosa sparizione abbia da fare con l'idea che l'arte tutta sia già di per sé religiosa. Si vuol credere che l'artista nel dare corpo fisico, oggettuale alla sua creazione, in preda quasi a una trascendente tensione spirituale, si possa sentire sollevato dall'idea di dover ricorrere, ...

