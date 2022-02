Champions League, sarà Szymon Marciniak l’arbitro di Inter-Liverpool (Di lunedì 14 febbraio 2022) Designato l’arbitro di Inter-Liverpool, andata degli ottavi di finale della Champions League 21/22 In vista dell’andata degli ottavi di finale della Champions League in programma tra martedì e mercoledì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Liverpool, in programma per mercoledì 16 febbraio con calcio d’inizio alle ore 21:00, sarà diretta dall’arbitro Szymon Marciniak. Il fischietto polacco sarà assistito dai connazionali Pawe? Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz; il quarto uomo sarà Pawe? Raczkowski. Al VAR Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Designatodi, andata degli ottavi di finale della21/22 In vista dell’andata degli ottavi di finale dellain programma tra martedì e mercoledì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per mercoledì 16 febbraio con calcio d’inizio alle ore 21:00,diretta dal. Il fischietto polaccoassistito dai connazionali Pawe? Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz; il quarto uomoPawe? Raczkowski. Al VAR Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

