Champions League 2021/2022, regola gol fuori casa: ecco come funziona (Di lunedì 14 febbraio 2022) Da quest’anno cambia la regola del gol in trasferta in Champions League. Nell’edizione 2021/2022, infatti, storico cambiamento per quanto riguarda i gol segnati fuori casa, che se fino all’anno scorso valevano doppio in caso di parità di reti segnate tra andata e ritorno, da quest’annata invece valgono come quelli segnati in casa. Dunque, per esempio, se nel 2020/2021 un doppio confronto che termina 2-1 all’andata e 1-0 al ritorno, andrà a premiare la squadra che aveva segnato il gol all’andata in trasferta, adesso con un 2-1 all’andata e 1-0 al ritorno si andrà ai tempi supplementari, e anche lì le reti in trasferta non avranno valore doppio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Da quest’anno cambia ladel gol in trasferta in. Nell’edizione, infatti, storico cambiamento per quanto riguarda i gol segnati, che se fino all’anno scorso valevano doppio in caso di parità di reti segnate tra andata e ritorno, da quest’annata invece valgonoquelli segnati in. Dunque, per esempio, se nel 2020/un doppio confronto che termina 2-1 all’andata e 1-0 al ritorno, andrà a premiare la squadra che aveva segnato il gol all’andata in trasferta, adesso con un 2-1 all’andata e 1-0 al ritorno si andrà ai tempi supplementari, e anche lì le reti in trasferta non avranno valore doppio. SportFace.

