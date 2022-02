Champions, Benitez: “Inter e Liverpool sono simili, il risultato non sarà scontato” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Rafa Benitez, ex allenatore di Inter e Liverpool, ha rilasciato un’Intervista al Corriere dello Sport, ponendo il focus sulla sfida di Champions League che vedrà sfidarsi le sue passate squadre. “Si affronteranno due squadre dai numeri simili: come gol segnati, tiri in porta e possesso sono superiori alle altre formazioni dei rispettivi campionati. Non mi aspetto un doppio confronto dall’esito scontato, ma due partite Interessanti nelle quali a prevalere sarà chi avrà il controllo della palla. Entrambe hanno qualità e tecnica per tenere la sfera e far correre gli altri”. Queste le parole di Benitez, che infine ha aggiunto “Magari i Reds hanno qualche chance in più, facendo riferimento alla forza del ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Rafa, ex allenatore di, ha rilasciato un’vista al Corriere dello Sport, ponendo il focus sulla sfida diLeague che vedrà sfidarsi le sue passate squadre. “Si affronteranno due squadre dai numeri: come gol segnati, tiri in porta e possessosuperiori alle altre formazioni dei rispettivi campionati. Non mi aspetto un doppio confronto dall’esito, ma due partiteessanti nelle quali a prevalerechi avrà il controllo della palla. Entrambe hanno qualità e tecnica per tenere la sfera e far correre gli altri”. Queste le parole di, che infine ha aggiunto “Magari i Reds hanno qualche chance in più, facendo riferimento alla forza del ...

