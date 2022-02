Centenario della nascita di don Giussani (1922?2005) e 40° anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità di CL Messe in Italia e nel mondo (Di lunedì 14 febbraio 2022) In occasione del Centenario della nascita del Servo di Dio don Luigi Giussani (1922?2005) e del 40° anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione (11 febbraio 1982), vengono celebrate centinaia di Messe in Italia e nel mondo, presiedute da cardinali e vescovi. La modalità della partecipazione alle celebrazioni dipende dalle disposizioni anti-Covid in vigore in ogni nazione, e può variare da città a città. L'intenzione delle Messe è la seguente: «Chiediamo, per l'intercessione della Madonna “di speranza fontana vivace”, di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) In occasione deldel Servo di Dio don Luigi(1922?2005) e del 40°deldi Comunione e Liberazione (11 febbraio 1982), vengono celebrate centinaia diine nel, presiedute da cardinali e vescovi. La modalitàpartecipazione alle celebrazioni dipende dalle disposizioni anti-Covid in vigore in ogni nazione, e può variare da città a città. L'intenzione delleè la seguente: «Chiediamo, per l'intercessioneMadonna “di speranza fontana vivace”, di ...

