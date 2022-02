C’è Posta per te, cosa c’è scritto nelle buste che consegnano agli ospiti: la curiosità che (forse) non sai (Di lunedì 14 febbraio 2022) Vi siete mai chiesti cosa c’è scritto nelle buste che consegnano agli ospiti di C’è Posta per te? Ecco svelata tutta la verità. C’è Posta per te è ormai da tantissimi anni uno dei programmi più seguiti ed amati dal pubblico a casa. Anche sabato scorso ha regalato grandi emozioni ed è stato un successo garantito, merito anche degli ospiti della puntata. Prima fra tutti la mitica Luciana Littizzetto che ha mandato la Posta a Francesca Cipriani con il fidanzato e ad Alex Belli. Poi gli altri due ospiti sono stati Francesca Tocca e Raimondo Todaro. C’è Posta per te-AltranotiziaDi stagione in stagione, di puntata in puntata, il programma si conferma ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Vi siete mai chiestic’èchedi C’èper te? Ecco svelata tutta la verità. C’èper te è ormai da tantissimi anni uno dei programmi più seguiti ed amati dal pubblico a casa. Anche sabato scorso ha regalato grandi emozioni ed è stato un successo garantito, merito anche deglidella puntata. Prima fra tutti la mitica Luciana Littizzetto che ha mandato laa Francesca Cipriani con il fidanzato e ad Alex Belli. Poi gli altri duesono stati Francesca Tocca e Raimondo Todaro. C’èper te-AltranotiziaDi stagione in stagione, di puntata in puntata, il programma si conferma ...

Advertising

rioneparione : A San Valentino come in ogni ricorrenza commerciale o meno sono solito portare un mazzo di margherite alla mia capa… - MartaPace29 : ?? C’è posta per lei, @MarinaSereni ?? Come #ONEActivists, le abbiamo inviato un pacchetto che racchiude le nostre… - annacasu7 : @Pia0771 Concordo sul fatto che Alex non potrebbe più mettere piede in casa ma purtroppo qualcuno ha tanto amato De… - Saso12058182 : @Pia0771 ??????se lei lo dice solo per “C’è posta per te” guardi che era registrato ???? - Pia0771 : Vorrei tanto sapere il perché una persona squalificata viene ammessa in trasmissione e fatta rientrare nella casa.… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta C'è posta per te diretta 12 febbraio: Littizzetto show su Alex Belli e Francesca Cipriani Marida Caterini