C' è l' ok del Tas | Kamila Valieva può gareggiare ma non avrà medaglia

(Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI -la 15enne pattinatrice russa potrà proseguire aai Giochi olimpici di Pechino 2022 malgrado la sua positività ad una sostanza vietata dal Codice mondiale antidoping. È quanto stato deciso dall'arbitrato della Divisione Ad hoc in sede olimpica del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas). L'annuncio è stato dato al Main Media Center di Pechino dal segretario generale del Tas, Matthieu Reeb. NienteIl Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato il rispetto della decisione ma anche che “se la sig.radovesse concludere tra le prime tre concorrenti nella competizione di pattinaggio individuale femminile, durante i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 non ci sarà né la cerimonia della consegna dei fiori né la cerimonia di ...

In una breve conferenza stampa, Matthieu Reeb, direttore generale del Tas, ha letto il responso del Tribunale basato "su circostanze eccezionali" strutturate su tre ordini di considerazione: l'età ...