C' è la firma di Biden e Usa sulla guerra in Ucraina Socci | tutti gli errori degli americani

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ormai da mesi, certi media - a proposito della crisi- hanno calzato l'elmetto e suonano la fanfara contro l'"espansionismo russo" che la Nato - a loro dire - dovrebbe contrastare. In realtà se si guarda una cartina geografica si vede che ad essersi allargata smisuratamente in Europa, dagli anni Novanta, è la Nato, non la Russia (che non è più neanche Urss, ma si è ridotta appunto alla sola Russia). Infatti sono passate dal Patto di Varsavia (che non esiste più) alla Nato: Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria nel 1999, poi nel 2004 Bulgaria, Slovacchia, Romania, Slovenia e perfino Estonia, Lettonia e Lituania che facevano addirittura parte dell'Urss; infine Croazia nel 2009, Montenegro nel 2017 e Macedonia del Nord nel 2020. Anche l'Albania - che non era nel Patto di Varsavia perché filocinese - c'è entrata nel 2009. Oltretutto gli «atlantisti con l'elmetto» di ...