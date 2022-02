Caterina Balivo, la frecciata al marito per San Valentino su Instagram (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel giorno di San Valentino, Caterina Balivo ha voluto condividere con i suoi fan un dolcissimo scatto su Instagram, ovviamente a tema con la giornata degli innamorati. La bella conduttrice ha pubblicato una foto con il marito Guido Maria Brera e con l’occasione gli ha lanciato una frecciatina che non è sfuggita ai suoi follower. Caterina Balivo, la frase pungente su Instagram Caterina Balivo, nella giornata degli innamorati, ha voluto fare uno strappo alla regola, pubblicando una foto con il marito Guido Maria Brera: nel romanticissimo scatto i due sono immortalati a Venezia, mentre si scambiano un bacio. “A San Valentino ho la deroga: posso pubblicare foto mielose ”, ha scritto la ... Leggi su dilei (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel giorno di Sanha voluto condividere con i suoi fan un dolcissimo scatto su, ovviamente a tema con la giornata degli innamorati. La bella conduttrice ha pubblicato una foto con ilGuido Maria Brera e con l’occasione gli ha lanciato una frecciatina che non è sfuggita ai suoi follower., la frase pungente su, nella giornata degli innamorati, ha voluto fare uno strappo alla regola, pubblicando una foto con ilGuido Maria Brera: nel romanticissimo scatto i due sono immortalati a Venezia, mentre si scambiano un bacio. “A Sanho la deroga: posso pubblicare foto mielose ”, ha scritto la ...

