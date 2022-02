Castel Volturno: rapine, armi e sequestri di persona per sfidare i Casalesi. Sei arresti (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un gruppo armato pronto a tutto pur di affermare la propria egemonia criminale a Castel Volturno e sottrarlo all’influenza del clan Dei Casalesi. Nelle prime ore della mattinata, nelle province di Caserta e Napoli, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un gruppo armato pronto a tutto pur di affermare la propria egemonia criminale ae sottrarlo all’influenza del clan Dei. Nelle prime ore della mattinata, nelle province di Caserta e Napoli, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

