Caro energia: ripartono le autorizzazioni a nuove trivelle (Di lunedì 14 febbraio 2022) Per contrastare il Caro energia il governo ha approvato il PiTESAI. Il Piano che dà il via alle autorizzazioni alle nuove trivelle. Per le estrazioni di idrocarburi. E che sospende di fatto la moratoria sui nuovi permessi di ricerca. Caro energia: cos’è il PiTESAI? Il Pitesai sta per Piano per la Transizione energetica sostenibile. E’ una Leggi su periodicodaily (Di lunedì 14 febbraio 2022) Per contrastare ilil governo ha approvato il PiTESAI. Il Piano che dà il via allealle. Per le estrazioni di idrocarburi. E che sospende di fatto la moratoria sui nuovi permessi di ricerca.: cos’è il PiTESAI? Il Pitesai sta per Piano per la Transizione energetica sostenibile. E’ una

Ultime Notizie dalla rete : Caro energia Di rinnovabili si parla e basta: l'Italia punta sul gas ma sottovaluta altre fonti ...dell'aliquota Iva al cinque per cento a favore dei soli e soliti rivenditori di fonti di energia ... Il messaggio che Fiper rilancia è semplice: un'alternativa al gas, contro il caro bollette e l'aumento ...

Federconsumatori, San Valentino 2022: prezzi regali aumentano del 7,4% Il caro energia, infatti, ha fatto schizzare alle stelle i costi di produzione: a partire dal riscaldamento delle serre, ma anche i concimi e i costi di trasporto. Ecco allora che, a seconda della ...

Caro energia, le proposte del PD Qualenergia.it Bollette: Gardini, peso 80 mld, misure Governo non adeguate (ANSA) - FIRENZE, 14 FEB - I provvedimenti annunciati dal Governo per contenere il caro-energia "non sono adeguati: noi stimiamo che nel 2022 l'aumento dei costi dell'energia inciderà su famiglie e ...

Caro San Valentino, cene a lume di candela? Rincari fino al 28% L’aumento medio del costo dei regali ammonta al 7,4%, trainato dal rincaro dei fiori. Il caro energia, infatti, ha fatto schizzare alle stelle i costi di produzione: a partire dal riscaldamento delle ...

