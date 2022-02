Caro energia, in arrivo bolletta doppia rispetto al 2021 (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il Caro energia sta diventando drammatico per le famiglie e le imprese italiane con aumenti mai registrati negli ultimi anni. Se consideriamo i dati relativi agli aggiornamenti dei prezzi di riferimento dell’Arera le famiglie stanno ricevendo una bolletta doppia rispetto allo scorso anno”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Marco Vignola, responsabile energia di consumatori.it. “La luce – spiega – per la famiglia tipo nel mercato di tutela, nel I trim 2022 è aumentata del 55% rispetto al IV trim 2021, ma addirittura del 129,5% rispetto al I trim 2021, mentre il gas è salito, rispettivamente, del 41,8% e del 94,3%”. “Insomma – sottolinea – le bollette in un anno sono più che raddoppiate ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ilsta diventando drammatico per le famiglie e le imprese italiane con aumenti mai registrati negli ultimi anni. Se consideriamo i dati relativi agli aggiornamenti dei prezzi di riferimento dell’Arera le famiglie stanno ricevendo unaallo scorso anno”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Marco Vignola, responsabiledi consumatori.it. “La luce – spiega – per la famiglia tipo nel mercato di tutela, nel I trim 2022 è aumentata del 55%al IV trim, ma addirittura del 129,5%al I trim, mentre il gas è salito, rispettivamente, del 41,8% e del 94,3%”. “Insomma – sottolinea – le bollette in un anno sono più che radte ...

Advertising

borghi_claudio : Superbonus, caro energia, stato emergenza e Pnrr: l’intervista al Senatore Alberto Bagnai (Lega)… - matteosalvinimi : #Salvini: Domani porteremo in Consiglio dei Ministri intervento urgente da almeno 5mld per frenare caro-energia. Du… - CottarelliCPI : Per protesta contro il caro energia alcuni sindaci spengono le luci non necessarie. Se non erano necessarie magari… - Espada91 : @matteosalvinimi Come se ci volesse il caro energia per prenderti in giro - rinnovabiliit : ?? Aumento #bollette: in arrivo maxi stangata, Governo prepara contromisure Potrebbero arrivare questa settimana i n… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro energia Bollette, consumatori.it: "Intervento retroattivo che riveda prezzi a partire dal 1/1/2022" "Il caro energia sta diventando drammatico per le famiglie e le imprese italiane con aumenti mai registrati negli ultimi anni. Se consideriamo i dati relativi agli aggiornamenti dei prezzi di riferimento ...

Bollette, Federconsumatori: "Una stangata di oltre 1.700 euro a famiglia" ... il nostro paese che è fortemente dipendente dalle forniture estere per l'energia ne paga un prezzo ... " Per contrastare il caro bollette bisogna mettere in campo delle misure forti anche da parte di ...

Caro energia, le proposte del PD Qualenergia.it Bollette: dal sistema lombardo le proposte urgenti e concrete per caro-energia e credito Milano - Il sistema lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori proposte urgenti e concrete, per affrontare l’emergenza caro-energia e per sostenere il credito ...

“Caro energia”, Confcommercio Asti: “Ridurre l’Iva al 10% sulle bollette elettriche” Confocommercio lancia l’allarme sul caro bollette che in questi giorni sta impegnando l’azione di Governo nel cercare una soluzione decisa per contrastare gli aumenti. “Le prospettive , supportate ...

"Ilsta diventando drammatico per le famiglie e le imprese italiane con aumenti mai registrati negli ultimi anni. Se consideriamo i dati relativi agli aggiornamenti dei prezzi di riferimento ...... il nostro paese che è fortemente dipendente dalle forniture estere per l'ne paga un prezzo ... " Per contrastare ilbollette bisogna mettere in campo delle misure forti anche da parte di ...Milano - Il sistema lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori proposte urgenti e concrete, per affrontare l’emergenza caro-energia e per sostenere il credito ...Confocommercio lancia l’allarme sul caro bollette che in questi giorni sta impegnando l’azione di Governo nel cercare una soluzione decisa per contrastare gli aumenti. “Le prospettive , supportate ...