Caro carburanti | imprese al collasso | il Governo dia risposte concrete ed efficaci

(Di lunedì 14 febbraio 2022) “Milleduecento euro per un pieno di gas metano, pochi mesi fa erano 300, non è possibile andare avanti così”. Marco Riccobelli, titolare della ditta di autotrasporti Riccobelli Srl e presidente Fai Conftrasporto Roma e Lazio, con 23 camion e altrettanti autisti, ha già fermato 2 camion. “In un anno abbiamo avuto aumenti del 40%. Bisognerebbe togliere le accise, ormai fuori tempo e senza più senso. L’autotrasporto non si è mai fermato, neanche nei mesi più duri della pandemia, ma non abbiamo ricevuto ristori o sostegni, e i costi si sono moltiplicati.” Unatras ha scritto una lettera preoccupatissima al, al quale chiedono di andare ‘oltre l’indifferenza’ dandogià dall’incontro fissato per il 17 febbraio prossimo. “Quello che si è abbattuto sul mondo dell’autotrasporto è un ciclone spaventoso. Il malcontento è ...

Advertising

cardella42 : RT @FDI_Parlamento: Dl Sostegni ter. Calandrini (FdI): subito misure contro caro carburanti. Governo si è dimenticato di autotrasportatori… - Piero69670287 : RT @dottorbarbieri: l'Italia riparte con i camionisti che minacciano di bloccare il paese a causa del caro carburanti, @fdragoni ? https://… - Barbararimini1 : RT @dottorbarbieri: l'Italia riparte con i camionisti che minacciano di bloccare il paese a causa del caro carburanti, @fdragoni ? https://… - FratellidItalia : RT @FDI_Parlamento: Dl Sostegni ter. Calandrini (FdI): subito misure contro caro carburanti. Governo si è dimenticato di autotrasportatori… - FratellidItalia : RT @FDI_Parlamento: DL SOSTEGNI TER, 'SUBITO MISURE CONTRO CARO CARBURANTI' = -

Ultime Notizie dalla rete : Caro carburanti

Tutto è ripreso, finanziamenti, tasse,e stipendi ai dipendenti, tranne il lavoro. Non possiamo fallire per scelte non nostre. Viviamo di turismo ma non siamo destinatari dei ...Per questo saranno costretti a ridurre i consumi - oltre che di elettricità, gas e- anche di numerosi prodotti, a partire da abbigliamento, scarpe, cosmetici, carne, salumi e pesce. ...ha lanciato l’allarme sulla crisi delle gestioni di fronte al “caro energia”, chiedendo un immediato intervento del Governo in grado di assicurare il contenimento dei costi che stanno gravando sulle ...Roma – Continuano a salire i prezzi dei carburanti. Anche il diesel in autostrada – dove la media è sopra quota 2,1 euro – ha superato la soglia dei 2 euro. Anche se restano fermi i listini dei prezzi ...