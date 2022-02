Caro bollette, verso Cdm venerdì (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’ipotesi circolata nelle prime ore del pomeriggio era quella di un intervento già domani, da portare in Consiglio dei ministri. Ma dovrebbe essere venerdì il giorno X per il decreto bollette, l’ennesimo intervento del governo -finora ben 10,2 miliardi messi in campo, da luglio fino a oggi – per arginare il Caro-energia che sta mettendo a dura prova il tessuto produttivo del Paese, ma anche le famiglie alle prese con i rincari di luce e gas. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti del Mef, il nuovo dl dovrebbe ammontare a circa 4 miliardi di euro. O almeno allo stato attuale i numeri sarebbero questi, perché si lavora alacremente in queste ore alla risposta da mettere in campo per fronteggiare l’emergenza, mentre le forze politiche alzano la voce chiedendo un intervento efficace e deciso. Che sarà l’ennesimo ma non ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’ipotesi circolata nelle prime ore del pomeriggio era quella di un intervento già domani, da portare in Consiglio dei ministri. Ma dovrebbe essereil giorno X per il decreto, l’ennesimo intervento del governo -finora ben 10,2 miliardi messi in campo, da luglio fino a oggi – per arginare il-energia che sta mettendo a dura prova il tessuto produttivo del Paese, ma anche le famiglie alle prese con i rincari di luce e gas. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti del Mef, il nuovo dl dovrebbe ammontare a circa 4 miliardi di euro. O almeno allo stato attuale i numeri sarebbero questi, perché si lavora alacremente in queste ore alla risposta da mettere in campo per fronteggiare l’emergenza, mentre le forze politiche alzano la voce chiedendo un intervento efficace e deciso. Che sarà l’ennesimo ma non ...

