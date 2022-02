Caro bollette, stangata da 38,5 miliardi per le famiglie. Salvini chiede subito 7 miliardi (ma non bastano) (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb – Il Caro bollette è inarrestabile perché inarrestabile è la corsa dei rincari energetici, accelerata anche dalla crisi Russia-Ucraina: Assoutenti parla di una stangata di 38,5 miliardi per le famiglie e Salvini chiede al governo subito 7 miliardi, assolutamente insufficienti. Caro bollette, allarme Assoutenti: stangata da 38,5 miliardi per le famiglie Le stime parlano di una stangata di 38,5 miliardi per le famiglie italiane. Il dato allarmante emerge da un report di Assoutenti, basato sui dati Istat relativi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb – Ilè inarrestabile perché inarrestabile è la corsa dei rincari energetici, accelerata anche dalla crisi Russia-Ucraina: Assoutenti parla di unadi 38,5per leal governo, assolutamente insufficienti., allarme Assoutenti:da 38,5per leLe stime parlano di unadi 38,5per leitaliane. Il dato allarmante emerge da un report di Assoutenti, basato sui dati Istat relativi ...

Advertising

NicolaPorro : ?? L’intoccabile Ranucci di Report, il libro di Figliuolo (!) e la giravolta di Brunetta da No triv a trivellatore d… - Tg3web : 'Rischio stangata da 38 miliardi per le famiglie'. Il caro-bollette e l'aumento dei prezzi preoccupano sempre più g… - isabellarauti : Fratelli d'Italia chiede interventi immediati sul caro bollette e, per le imprese crediti d'imposta pari all'aument… - RotunnoDavide : @barbarab1974 Ma che stupidaggini vai raccontando? In Francia stanno manifestando per il caro delle bollette... - Normalman55 : RT @GiovanniPaglia: Le prime 8 Società energetiche italiane hanno in questo momento extraprofitti per oltre 10 miliardi, grazie al caro bol… -