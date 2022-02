Caro-bollette colpa di politici e governi Io | pro-nucleare | crocefisso

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Il problema delè frutto della "impreparazione totale della politica e dei". Non ha alcun dubbio Massimo Cacciari, intervistato da Affaritaliani.it nella settimana in cui l'esecutivo si prepara a varare l'ennesimo decreto. "Perché non è stata fatta una politica adeguata di scorte e ne abbiamo solo per un mese? Perché quando i prezzi erano bassi non sono state accumulate scorte? Perché... Segui su affaritaliani.it

Advertising

lucianonobili : A proposito di caro bollette. - matteosalvinimi : #Salvini: Domani porteremo in Consiglio dei Ministri intervento urgente da almeno 5mld per frenare caro-energia. Du… - FrancescoLollo1 : Al caro #bollette e all’aumento dei costi delle materie prime il Governo risponde con aiuti che sono una goccia in… - hiboss_hiboss : RT @Gitro77: Svendere le spiagge e anziché aiutare gli italiani alle prese col caro bollette? Ce lo chiede la UE! - fisco24_info : Caro Bollette, 'stangata di oltre 1.700 euro a famiglia': (Adnkronos) - La stima della Federconsumatori… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro bollette

Aiuti diretti contro ilsotto forma di buoni spesa, utilizzando i Comuni per distribuirli alle fasce più fragili della popolazione. È questa la proposta che Bologna invia a Roma in vista dell'intervento atteso ......con Hera e gli altri gestori dei servizi d'energia per elaborare modalità e strumenti dedicati al sostegno delle fasce più deboli del nostro territorio riducendo la pressione del'. E' ...Arezzo, 15 febbraio 2022 - Carrelli pesantissimi, bollette alle stelle, il caro vita mette in crisi le famiglie. Sono quelle, di stranieri e aretini, che sempre più numerose si rivolgono alla Croce ...Prezzo energia in salita: il caro bollette registrato a partire da gennaio potrebbe generare un deciso rialzo sui prodotti al dettaglio. In arrivo aumenti anche in doppia cifra per alcuni generi ...