Carnevale | castagnole al forno speciali e super veloci da fare

Vediamo insieme una buonissima ricetta per il periodo di Carnevale, ma che non fa poi così male perchè cotte al forno. In questo periodo dell'anno piace a tutti potersi trasformare in quello che più ci piace, ma è anche bello condividere e mangiare qualcosa di dolce. Le nostre amate castagnole vengono quasi sempre fritte, ma in questo caso vi vogliamo proporre una ricetta che non fa così male, perchè sono al forno. Carnevale: castagnole al forno speciali, super veloci (ricettedalmondo)Ovviamente la loro bontà non viene meno, anzi secondo noi sono ancora più buone, e poi possiamo sempre farne un po' così ed un po' fritte, per avere un paragone, e avere la scusa per mangiarne il ...

