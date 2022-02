Carlo Bonomi vicino alla presidenza della Lega Serie A

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Le dimissioni spontanee di Paolo Dal Pino hanno chiamato i club di massimaa cercare il suo erede. L’ex presidente, tramite una lettera dagli Stati Uniti, si è defilato dal suo incarico istituzionale per intraprendere una nuova vita, insiemefamiglia, nel Nuovo Continente. La poltrona più importanteA è attualmente senza proprietario e si sta discutendo sulla successione. Dopo diversi nomi emersi nelle ultime, convulse ore, le società avrebbero trovato inla figura ideale per ricoprire il ruolo lasciato vacante.viaggia spedito verso laA Da Confindustria allo scranno più importante ...

pietroraffa : ??La Serie A ha scelto il nuovo presidente: sarà Carlo Bonomi, n.1 di Confindustria (via Repubblica) - PierinoSuperTru : RT @CalcioFinanza: Presidente di Confindustria dal 2020 e tifoso dell'#Inter: chi è Carlo #Bonomi, futuro numero uno della Lega #SerieA htt… - GianVand : RT @CalcioFinanza: Presidente di Confindustria dal 2020 e tifoso dell'#Inter: chi è Carlo #Bonomi, futuro numero uno della Lega #SerieA htt… - ParliamoDiNews : la serie a ha trovato l`intesa sul presidente: domani si vota su carlo bonomi... - Sport #serie #trovato #lintesa… - LorenzoAmarotto : RT @putino: Lega Serie A, verso l'intesa sul presidente: domani si vota su Carlo Bonomi, n.1 di Confindustria. -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Bonomi

L'ok ufficiale è previsto domani. La Lega Calcio Serie A sceglierà un nuovo presidente, carica vacante dopo le recenti dimissioni di Paolo Dal Pino: il nome nuovo tra i candidati è, 55 anni, attuale presidente di Confindustria che in queste ore dovrebbe mettere d'accordo (quasi) tutti i presidenti, cosa non facile. L'idea era di cercare un nome di alto profilo per ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Serie A ha scelto il nuovo presidente della Lega: secondo Repubblica saràil numero uno di Confindustria Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Lega Serie A avrebbe deciso il nome del prossimo presidente che andrà a sostituire Dal Pino. Pare essere...L’accordo sarebbe sul presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Si è iniziato a pensare alla candidatura di Bonomi circa cinque giorni fa e piano piano si è consolidato il consenso. Secondo i club ...i vertici del calcio italiano stanno lavorando a un accordo che potrebbe coinvolgere una larga, più probabilmente larghissima fetta delle 20 società; il nome che ha messo d'accordo tutti è quello di ...