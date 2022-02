Carige: ok Fitd a vendita a Bper, perfezionamento entro il 30 giugno (Di lunedì 14 febbraio 2022) Via libera dal Fondo interbancario di tutela dei depositi alla vendita a Bper della propria partecipazione in Banca Carige, pari a circa l'80%. Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Via libera dal Fondo interbancario di tutela dei depositi alladella propria partecipazione in Banca, pari a circa l'80%. Ildell'operazione è previstoil ...

