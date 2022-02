Carceri: nel Salernitano detenuti-contadini per orto sociale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Cureranno un orto in uno spazio incolto all’interno della cinta muraria del Castello Colonna i detenuti del carcere di Eboli (Salerno). Un progetto, ‘orto condiviso’, nato grazie alla collaborazione tra il penitenziario, la Coldiretti Salerno e l’associazione di volontariato Gramigna di Pago Veiano (Benevento). “L’orto sociale è un’esperienza quasi unica in Italia – spiega il presidente di Coldiretti Salerno Vito Busillo – abbiamo accolto con entusiasmo il progetto del penitenziario e dell’associazione di volontariato Gramigna per dare ai detenuti un’opportunità per il cambiamento, recuperando il senso collettivo di appartenenza a una comunità, elevando il lavoro in carcere a qualcosa di non semplicemente punitivo e affermando il ruolo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Cureranno unin uno spazio incolto all’interno della cinta muraria del Castello Colonna idel carcere di Eboli (Salerno). Un progetto, ‘condiviso’, nato grazie alla collaborazione tra il penitenziario, la Coldiretti Salerno e l’associazione di volontariato Gramigna di Pago Veiano (Benevento). “L’è un’esperienza quasi unica in Italia – spiega il presidente di Coldiretti Salerno Vito Busillo – abbiamo accolto con entusiasmo il progetto del penitenziario e dell’associazione di volontariato Gramigna per dare aiun’opportunità per il cambiamento, recuperando il senso collettivo di appartenenza a una comunità, elevando il lavoro in carcere a qualcosa di non semplicemente punitivo e affermando il ruolo ...

