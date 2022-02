Capienza stadi | Costa | “Al 100% entro la fine di marzo”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma –alladi. E’ la previsione del sottosegretario al ministero della Salute Andrea, a ‘La Politica nel Pallone su Gr Parlamento’. “I tifosi hanno voglia di tornare alloo, i segnali stanno andando nella giusta direzione e confido che presto si possa arrivare al tutto esaurito. I dati fortunatamente continuano ad essere positivi, io credo che giàladel mese disi possa arrivare alladel”, ha affermato. “Dobbiamo osservare i dati, proseguire nella campagna di vaccinazione, ma possiamo lanciare questo messaggio di speranza. Comprendo la richiesta di Gravina, il calcio ha patito molto in ...

Riavere glipieni significa avere fiducia e un sostegno economico. Dal 1° marzo si tornerà al ... quindi, che Italia - Macedonia del Nord a Palermo si giocherà al 100% della, Costa ha ...Questo l'annuncio del Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, sulladegliin Italia. Tra fine febbraio e inizio marzo si passerà al 75%, mentre il tutto esaurito è previsto per le ...“Comprendo la richiesta di Gravina, il calcio ha patito molto in questi anni di pandemia. Riavere gli stadi pieni significa avere fiducia e un sostegno economico. Dal 1° marzo si tornerà al 75% poi da ...Gli stadi della Serie A potrebbero presto tornare alla piena capienza, secondo il governo. Ma il sospetto è che questa mossa non aiuterà molto i club. “Credo che entro la fine del mese di marzo si ...