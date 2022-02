Canada, riaperto il ponte bloccato dalla protesta dei camionisti no vax: ci transita il 25% del traffico con gli Usa (Di lunedì 14 febbraio 2022) La polizia canadese è riuscita a sgomberare e riaprire al traffico l’Ambassador Bridge, nell’Ontario. I manifestanti del “convoglio della libertà“, per protestare contro le restrizioni per contenere il coronavirus, avevano bloccato il ponte per una settimana, visto che è una delle principali rotte commerciali tra Canada e Usa: sull’Ambassador, in una situazione regolare, transita il 25% dei traffici commerciali tra i due Paesi, con una media di circa 8mila veicoli al giorno. Mentre riapre il valico in Ontario, i funzionari canadesi stanno affrontando una manifestazione più ampia nella capitale, Ottawa. Il blocco del traffico sul ponte ha avuto importanti ripercussioni per l’industria automobilistica – in particolare per Ford e Toyota, costrette a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) La polizia canadese è riuscita a sgomberare e riaprire all’Ambassador Bridge, nell’Ontario. I manifestanti del “convoglio della libertà“, perre contro le restrizioni per contenere il coronavirus, avevanoilper una settimana, visto che è una delle principali rotte commerciali trae Usa: sull’Ambassador, in una situazione regolare,il 25% dei traffici commerciali tra i due Paesi, con una media di circa 8mila veicoli al giorno. Mentre riapre il valico in Ontario, i funzionari canadesi stanno affrontando una manifestazione più ampia nella capitale, Ottawa. Il blocco delsulha avuto importanti ripercussioni per l’industria automobilistica – in particolare per Ford e Toyota, costrette a ...

Advertising

danielamarch8 : RT @fattoquotidiano: Canada, riaperto il ponte bloccato dalla protesta dei camionisti no vax: ci transita il 25% del traffico con gli Usa h… - fattoquotidiano : Canada, riaperto il ponte bloccato dalla protesta dei camionisti no vax: ci transita il 25% del traffico con gli Usa - Paola_la_gatta : RT @RaiNews: È stato riaperto il ponte Ambassador tra Canada e Stati Uniti, bloccato da sette giorni per le proteste contro le misure anti-… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Canada riaperto il ponte bloccato dai manifestanti #canada #statiuniti #covid - Elisabe94838092 : RT @RaiNews: È stato riaperto il ponte Ambassador tra Canada e Stati Uniti, bloccato da sette giorni per le proteste contro le misure anti-… -