Camilla positiva al Covid | dopo il principe Carlo si ammala anche la duchessa di Cornovaglia

(Di lunedì 14 febbraio 2022)ilè risultataal: sappiamo quali sono le condizioni di salute delladie del figlio maggiore della regina Elisabetta?Parker Bowles è risultataalche suo marito, ild'Inghilterra, ha contratto il virus per la seconda volta lo scorso 10 febbraio. Per quanto concerne le loro condizioni di salute, o quelle della regina Elisabetta II, Buckingham Palace continua a rifiutarsi di riferire notizie a riguardo. Attraverso un comunicato ufficiale, la Clarence House ha fatto sapere che,, ...

Agenzia_Ansa : Camilla, la duchessa di Cornovaglia, è risultata positiva al coronavirus. Lo ha annunciato Clarence House. Giovedì… - cicciagatta : RT @AxlGuidato: Camilla positiva al Covid dopo tre dosi di vaccino Vogliamo la regina!!!! ?? - Marceli91113868 : RT @AxlGuidato: Camilla positiva al Covid dopo tre dosi di vaccino Vogliamo la regina!!!! ?? - Marisab79879802 : RT @AxlGuidato: Camilla positiva al Covid dopo tre dosi di vaccino Vogliamo la regina!!!! ?? - LUCABRAMBILLA24 : RT @AxlGuidato: Camilla positiva al Covid dopo tre dosi di vaccino Vogliamo la regina!!!! ?? -

Anche la duchessa di Cornovaglia è positiva al Covid. Camilla lo ha scoperto lunedì 14 febbraio, dopo che il marito, il principe di Galles ed erede al trono d'Inghilterra, Carlo, è stato trovato infetto qualche giorno fa.