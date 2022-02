Cambiamenti climatici, su Nature i 191 siti Unesco a rischio in Africa. Dalla Libia alla Namibia i tesori da proteggere (Di lunedì 14 febbraio 2022) Vaste collezioni di antichissime pitture rupestri, siti archeologici, luoghi unici al mondo e riserve naturali. Almeno 191 siti Africani naturali e culturali considerati patrimonio dell’Unesco potrebbero subire gravi conseguenze a causa delle violente inondazioni dovute all’innalzamento del mare. Come per esempio potrebbe accadere al Cardo Maximus a Tipasa in Algeria (nella foto). Questa allarmante prospettiva, descritta sulla rivista Nature Climate Change, è stata delineata dagli scienziati dell’African Climate and Development Initiative (ACDI) dell’Università di Cape Town (UCT), che hanno stimato la possibilità che i Cambiamenti climatici provochino serie problematiche ai siti Unesco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Vaste collezioni di antichissime pitture rupestri,archeologici, luoghi unici al mondo e riserve naturali. Almeno 191ni naturali e culturali considerati patrimonio dell’potrebbero subire gravi conseguenze a causa delle violente inondazioni dovute all’innalzamento del mare. Come per esempio potrebbe accadere al Cardo Maximus a Tipasa in Algeria (nella foto). Questarmante prospettiva, descritta sulla rivistaClimate Change, è stata delineata dagli scienziati dell’n Climate and Development Initiative (ACDI) dell’Università di Cape Town (UCT), che hanno stimato la possibilità che iprovochino serie problematiche ai...

Advertising

GassmanGassmann : “io e i #GreenHeroes … firma copie!! Venerdì 11 alle ore 18 alla libreria @LaFeltrinelli di Roma in galleria Sordi,… - nzingaretti : Un nuovo bosco di 500 querce nel Parco di Aguzzano nel IV Municipio di #Roma. Un contributo decisivo nella lotta ai… - fattoquotidiano : Cambiamenti climatici, su Nature i 191 siti Unesco a rischio in Africa. Dalla Libia alla Namibia i tesori da proteg… - rk70534 : RT @ChiranAngelgela: È spaventoso sentire parlare di #guerra, in un mondo piegato dalla pandemia, sempre più povero, massacrato nelle sue r… - NonLavorare : Boomer e Generazione Z, età diverse, stessa incoerenza. Buongiorno e buon lunedì a tutti, questa mattina parliamo d… -